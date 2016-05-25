Αφγανιστάν: Αιματηρή επίθεση σε λεωφορείο από βομβιστή αυτοκτονίας – Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν όταν βομβιστής αυτοκτονίας επιτέθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε δικαστικούς, στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

“Η επίθεση έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί τοπική ώρα, στην περιοχή Μπαγκ-ι-Νταούντ στα δυτικά προάστια της Καμπούλ, με δέκα νεκρούς και τέσσερις τραυματίες,” δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, διατηρώντας την ανωνυμία του.

Το λεωφορείο που έγινε στόχος πήγαινε στην επαρχία Βαρντάκ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα γειτονικά νοσοκομεία με ασθενοφόρα, αλλά και οχήματα της αστυνομίας.

Από την έκρηξη που έγινε προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή που κινούνταν το λεωφορείο.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, ανάληψη ευθύνης για την επίθεση αυτή, ενώ συνήθως οι Ταλιμπάν αναλαμβάνουν την ευθύνη για επιθέσεις που γίνονται με τέτοιο τρόπο.

Η επίθεση έγινε μετά την εκτέλεση από την κυβέρνηση έξι μελών των Ταλιμπάν στις αρχές του μήνα. Οι Ταλιμπάν καταδίκασαν τις εκτελέσεις και προειδοποίησαν ότι θα πάρουν εκδίκηση.

Περισσότεροι από 600 πολίτες έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.340 έχουν τραυματιστεί από το ξέσπασμα βίας και τις επιθέσεις των Ταλιμπάν, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν.