search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 02:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2016 09:57

Σαπέν: Δεν θα κάνουμε συμφωνία με την Google – Θα φτάσουμε μέχρι τέλους

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μισέλ Σαπέν δήλωσε πως η Γαλλία “θα φτάσει μέχρι τέλους” για να εξασφαλίσει πως οι πολυεθνικές που λειτουργούν στη χώρα πληρώνουν τους φόρους τους, και πως θα μπορούσαν να ακολουθούσουν και άλλες υποθέσεις μετά από τις επιδρομές που έγιναν στα γραφεία της Google και της McDonald’s.

 

Μιλώντας στο πρακτορείο Ρόιτερς και σε τρεις ευρωπαϊκές εφημερίδες, Ο κ. Σαπέν απέκλεισε την επίτευξη συμφωνίας με την Google για αναδρομικούς φόρους, όπως έκανε η Μεγάλη Βρετανία τον Ιανουάριο.

Δεκάδες Γάλλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στην έδρα της Google στο Παρίσι την Τρίτη, στο πλαίσιο της έρευνας για υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής. Ερευνητές είχαν επίσης ψάξει τα γραφεία της McDonald’s στη Γαλλία στις 18 Μαΐου κατά τη διάρκεια άλλου φορολογικού ελέγχου.

“Δεν κάνουμε συμφωνίες όπως οι Βρετανοί” 

“Θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες υποθέσεις”, είπε ο κ. Σαπέν.

Οι επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν αυτό το μήνα από την αστυνομία και από ερευνητές βασίζονται στη δουλεία που ξεκίνησαν οι φορολογικές αρχές πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, όταν μετέφεραν φορολογικά στοιχεία στις δικαστικές αρχές, οι οποίες ερευνούν κάθε πιθανή πτυχή”, σημείωσε ο κ. Σαπέν.

Η Google, η McDonald’s και άλλες πολυεθνικές όπως η Starbucks αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στην Ευρώπη από την κοινή γνώμη και τις κυβερνήσεις που αντιδρούν στον τρόπο που οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την παρουσία τους ανά τον κόσμο για να περιορίσουν τους φόρους που πληρώνουν.

Η Google δηλώνει πως τηρεί απολύτως τη γαλλική νομοθεσία ενώ η McDonald’s αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια σχετικά με την έρευνα, παραπέμποντας σε προηγούμενες δηλώσεις ότι είναι υπερήφανη που ανήκει στους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Γαλλία.

Ο κ. Σαπέν δήλωσε πως δεν του επιτρέπεται να αναφέρει τα ποσά που αφορούν στην υπόθεση λόγω της εμπιστευτικότητας των φορολογικών υποθέσεων. Πηγή του υπουργείου είχε δηλώσει το Φεβρουάριο πως οι γαλλικές φορολογικές αρχές ζητούσαν από τη Google περίπου 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ από αναδρομικούς φόρους.

Στην ερώτηση εάν οι αρχές θα μπορούσαν να έρθουν σε συμφωνία με τον τεχνολογικό κολοσσό, ο κ. Σαπέν σημείωσε πως “δεν κάνουμε συμφωνίες όπως οι Βρετανοί, εφαρμόζουμε τον νόμο”.

Η Google συμφώνησε τον Ιανουάριο να πληρώσει 130 εκατ. λίρες για αναδρομικούς φόρους προς τη Μεγάλη Βρετανία, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις από την αντιπολίτευση ότι το ποσό ήταν πολύ χαμηλό.

“Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις”, είπε ο κ. Σαπέν, προσθέτοντας πως υπάρχει πάντα η δυνατότητα για οριακές προσαρμογές “αλλά δεν είναι η λογική στην οποία βρισκόμαστε”.

 

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

1 / 3