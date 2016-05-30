Νέα εβδομάδα κινητοποιήσεων στη Γαλλία – Εκτός λειτουργίας 6 από τα 8 διυλιστήρια (Photos)

Η Γαλλία ετοιμάζεται για μία νέα εβοδμάδα κοινωνικής αναταραχής, με νέες απεργίες στον τομέα των μεταφορών. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Euro 2016, τα γαλλικά συνδικάτα υπολογίζουν ότι ο εκβιασμός θα αναγκάσει τη γαλλική κυβέρνηση να υποχωρήσει στο θέμα της μεταρρύθμισης της απασχόλησης.

Επειτα από μία εβδομάδα όπου κυριάρχησε ο αποκλεισμός των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Γαλλίας, η κατάσταση ως προς την τροφοδοσία σε καύσιμα βελτιώθηκε κάπως με την άντληση του συνόλου σχεδόν των γαλλικών στρατηγικών αποθεμάτων.

Εξι από τα οκτώ διυλιστήρια της Γαλλίας βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή υπολειτουργούν. Η απεργία επαναλαμβάνεται στους τερματικούς πετρελαϊκούς σταθμούς των λιμανιών της Μασσαλίας και της Χάβρης, που τροφοδοτούν τα δύο παρισινά αεροδρόμια του Ορλί και του Ρουασί με κηροζίνη.



Αν και ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ και ο πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς επιμένουν ότι θα προχωρήσουν με τη μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, ορισμένοι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος θεωρούν ότι η τροποποίηση ενός άρθρου του επίμαχου νομοσχεδίου μπορεί να δώσει διέξοδο στην κρίση.

Πρόκειται για το άρθρο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαπραγματεύονται απευθείας με τους εργαζομένους τους όρους εργασίας, αντικαθιστώντας έτσι τις συλλογικές κλαδικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Journal Du Dimanche, το 46% των Γάλλων επιθυμεί την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ το 40% επιθυμεί την τροποποίησή του. Μόνο το 13% τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης ως έχει.



Οι πολέμιοι της μεταρρύθμισης , που την καταγγέλλουν ως υπερβολικά φιλελεύθερη, δεν εγκαταλείπουν.

Οκτώ συνδικάτα καλούν στη συνέχιση και τη διεύρυνση τωμ απεργιακώνμ κινητοποιήσεων, πριν από την 14η Ιουνίου, που έχει κηρυχθεί ημέρα εθνικής κινητοποίησης για να συμπέσει με την έναρξη των συζητήσεων στη Γερουσία επί του νομοσχεδίου.

Μέχρι τότε, οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα επικεντρωθούν στον τομέα των μετακινήσεων.

Στους σιδηροδρόμους, ετοιμάζονται για την κήρυξη απεργίας από το βράδυ της Τρίτης, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον χρόνο εργασίας των συδηροδρομικών εισέρχονται στην τελική τους φάση και ελπίζουν ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα έχει καταλυτικό αποτέλεσμα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Euro 2016, στις 10 Ιουνίου. Το SNCF η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων, είναι ο επίσημος μεταφορικός φορέας της διοργάνωσης.

Στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας έχει κηρυχθεί απεργία στο μετρό και τον προαστιακό από την Πέμπτη και «επ΄αόριστον» από την CGT που επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τις αμοιβές και την απόσυρση της μεταρρύθμισης.

Από την πλευρά του το SUD, το τρίτο σε δύναμη γαλλικό συνδικάτο καλεί σε απεργία διαρκείας στο μετρό και στους σιδηροδρόμους από τις 10 Ιουνίου, όταν δεκάδες χιλιάδες φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν συρρεύσει στη Γαλλία.