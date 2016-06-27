Αιματηρή επίθεση αυτοκτονίας στο Λίβανο – Έξι νεκροί και δεκαεννέα τραυματίες

Αρκετοί βομβιστές αυτοκτονίας σκότωσαν έξι ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 19 σε επίθεση που πραγματοποίησαν σε χωριό κοντά στα σύνορα με τη Συρία, μεταδίδει το τηλεοπτικό κανάλι al-Manar της οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Αρκετοί βομβιστές αυτοκτονίας σκότωσαν έξι ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 19 σε επίθεση που πραγματοποίησαν σε χωριό κοντά στα σύνορα με τη Συρία, μεταδίδει το τηλεοπτικό κανάλι al-Manar της οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και τρεις στρατιώτες του Λιβάνου, ενώ η επίθεση έγινε στο χωριό Καα, σύμφωνα με το ραδιόφωνο, Η Φωνή του Λιβάνου.

Η βομβιστική επίθεση έγινε στις τέσσερις το πρωί τοπική ώρα, ενώ τα θύματα είναι πολίτες.

Η τηλεόραση είχε αρχικά μεταδώσει ότι η επίθεση έγινε από δύο βομβιστές, ενώ αργότερα μετέδωσε ότι ήταν περισσότεροι.

Ο Λίβανος βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο βομβιστικών επιθέσεων, που συνδέονται με τον πεντάχρονο πόλεμο στη Συρία, όπου η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ μάχεται στο πλευρό του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

القاع أحد الإنتحاريين انتظر وصول سيارة الإسعاف لتفجير نفسه صوره من موقع احد الانفجارات pic.twitter.com/jrlLXcO1T0 — محب للجميع (@aali4573) 27 June 2016