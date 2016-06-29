Goldman Sachs και Morgan Stanley μένουν Λονδίνο

Οι αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και Morgan Stanley διέψευσαν τις εικασίες ότι σχεδιάζουν να μεταφέρουν στη Φρανκφούρτη το προσωπικό και τις δραστηριότητές τους που βρίσκονται στο Λονδίνο μόλις ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία διαζυγίου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Δεν έχουμε κάνει αλλαγές στις ανάγκες μας σε ό,τι αφορά ακίνητα στη Φρανκφούρτη ως αποτέλεσμα της έκβασης του δημοψηφίσματος», ανέφερε η Goldman σε σημερινή ανακοίνωση. «Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει τους υπαλλήλους μας, δεν υπάρχει άμεση αλλαγή στον τρόπο ή στο πού λειτουργούμε».
Απηχώντας την ανταγωνίστριά της στη Wall Street, η Morgan Stanley επίσης προσπάθησε να διαψεύσει τις εικασίες ότι σχεδιάζει να μετακινηθεί στο χρηματοπιστωτικό κέντρο της Γερμανίας όταν η βρετανική κυβέρνηση ενεργοποιήσει το Άρθρο 50 – το πρώτο επίσημο βήμα για την αποχώρησή της από την ΕΕ.
«Η Morgan Stanley δεν έχει κάποιο προσύμφωνο μίσθωσης χώρων γραφείου στη Φρανκφούρτη», ανέφερε εκπρόσωπός της
