Ιράν: Ο Πεζεσκιάν ζητά από την ΕΕ να συνδράμει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας της να συμβάλει ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις που αφορούν στον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού προέδρου στο Telegram, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις συνομιλίες αποκλειστικά υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου, απορρίπτοντας πρακτικές που αποκλίνουν από αυτό το πλαίσιο. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «θεωρεί κάθε υπερβολή και κάθε συμπεριφορά εκτός των διεθνών κανόνων εμπόδιο για την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας».

«Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο»

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν ανέδειξε τον πιθανό ρόλο της Ευρώπης, εκτιμώντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα πίεσης προς την Ουάσιγκτον ώστε να τηρηθούν οι διεθνείς κανόνες. «Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, ενθαρρύνοντας τις ΗΠΑ να τηρήσουν αυτά τα πλαίσια», επεσήμανε στον Γάλλο πρόεδρο.

Κλείνοντας, ο Ιρανός ηγέτης επέκρινε προσεγγίσεις που βασίζονται στη στρατιωτική ισχύ και στην πίεση, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τακτικές επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. «Προσεγγίσεις που βασίζονται σε απειλές, πίεση και στρατιωτική δράση όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά προσθέτουν και πολυπλοκότητα στα ζητήματα και θα επιδεινώσουν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ίδια η αμερικανική πλευρά», είπε χαρακτηριστικά.

