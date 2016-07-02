Στους 45 οι νεκροί του μακελειού στην Κωνσταντινούπολη – Υπέκυψε 4χρονος

Ο τραγικός απολογισμός της τριπλής επίθεσης αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ανήλθε στους 45 νεκρούς, καθώς ένα παιδί, ο 4χρονος Ραγιάν Μοχάμαντ από την Ιορδανία, υπέκυψε στα τραύματά του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Dogan.

Το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 52 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται, οι 20 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, 19 από τους νεκρούς ήσαν ξένοι.