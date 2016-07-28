search
28.07.2016 08:37

Μωρό ρινόκερος ακούει στο όνομά του! (Video)

Μωρό ρινόκερος ακούει στο όνομά του! (Video)

O Γουόρεν είναι ένα μικρό παιδί σαν όλα τα άλλα: του αρέσει να παίζει με τους φίλους του, να τρέχει και είναι και υπάκουο: όταν οι «μεγάλοι» τον φωνάζουν με το όνομά του, φροντίζει να γυρίσει τρέχοντας πίσω.

Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Γουόρεν είναι ένας μικρός ρινόκερος που μεγαλώνει στο Πάρκο Μέγιερσνταλ στη Νότια Αφρική, υπό την προστασία της ΜΚΟ Working with Rhinos, μέλη της οποίας του έδωσαν το όνομά του και τον φροντίζουν.

Ο Γουόρεν όντως ακούει όταν τον φωνάζουν και δείχνει εξοικειωμένος με τους φροντιστές και τα σκυλιά του πάρκου, με τα οποία παίζει, όπως άλλωστε φαίνεται και από το παρακάτω βίντεο.

 

