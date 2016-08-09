Αν τα βλέμματα σκότωναν: Ο Φελπς «αγριοκοιτάζει» αντίπαλό του (Photo)

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Not saying Phelps WILL become an intergalactic despot, I’m just saying we can’t ignore the possibility pic.twitter.com/ojW1w9Hsd3
— Jay Busbee (@jaybusbee) 8 August 2016
/TV cuts back to Phelps as he’s calmly adjusting a folding chair and the South African guy is nowhere to be seen pic.twitter.com/gpXcCaiGNL
— Ben Jones (@Ben_Jones88) 9 August 2016
Michael Phelps. #Olympics pic.twitter.com/mewOF4N0CI
— nascarcasm (@nascarcasm) 9 August 2016
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