Αν τα βλέμματα σκότωναν: Ο Φελπς «αγριοκοιτάζει» αντίπαλό του (Photo)

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Αθλητισμός χωρίς αντιπαλότητες και «φέουδα» είναι σαν ανάλατο φαγητό: καλό το ποδόσφαιρο, αλλά χωρίς τα ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα ή Σέλτικ-Ρέιντζερς ή Μπόκα Τζούνιορος-Ρίβερ Πλέιτ δεν θα είχε τη… γεύση που έχει.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Νοτιοαφρικανός κολυμβητής Τσαντ Λε Κλος νίκησε τον Μάικλ Φελπς στον τελικό των 200 μ. πεταλούδας για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου, δημιουργώντας άλλη μια ιστορία αντιπαλότητας.

Χθες, λίγο πριν τα ημιτελικά των 200 μ. πεταλούδας οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι βρέθηκαν να αναμένουν τον αγώνα στον ίδιο χώρο. Ο Λε Κλος επιχείρησε να παίξει ψυχολογικά παιχνίδια με τον Φελπς, κάνοντας αστεία και αποπνέοντας αισιοδοξία.

Και ο Φελπς αντέδρασε έτσι:

Το… φονικό βλέμμα μεταφέρθηκε και στην πισίνα, όπου ο Φελπς αγνόησε τα πάντα και ήρθε δεύτερος, με τρίτο τον Λε Κλος και μετά τον αγώνα δήλωσε ότι δεν σκεφτόταν τίποτα για τον αντίπαλό του.

Το πόσο πιστευτός έγινε είναι εμφανές από ένα δείγμα του τι ακολούθησε στο Twitter:

Not saying Phelps WILL become an intergalactic despot, I’m just saying we can’t ignore the possibility pic.twitter.com/ojW1w9Hsd3 — Jay Busbee (@jaybusbee) 8 August 2016

/TV cuts back to Phelps as he’s calmly adjusting a folding chair and the South African guy is nowhere to be seen pic.twitter.com/gpXcCaiGNL — Ben Jones (@Ben_Jones88) 9 August 2016