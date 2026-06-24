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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

24.06.2026 07:10

Κέικ μήλου με νουτέλα

24.06.2026 07:10
cakemilo_nutela

Ένα πολύ γευστικό και λαχταριστό κέικ που θα σας κερδίσει με την αφράτη υφή του και το αδιαμφισβήτητο άρωμά του.

Λειτουργεί εξίσου καλά σαν απογευματινό σνακ, σαν ελαφρύ επιδόρπιο στο τέλος του γεύματος ή ακόμα και “δυναμωτικό” πρωινό για μικρούς και μεγάλους.

Υλικά για τη Συνταγή

3 αυγά

140 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

100 γραμμάρια σπορέλαιο ή ελαφρύ ελαιόλαδο

300 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ. , κοσκινισμένο

16 γραμμάρια μπέϊκιν πάουντερ

400 γραμμάρια μήλα, καθαρισμένα και κομμένα σε μικρά κομμάτια

Χυμό από ένα μικρό λεμόνι

200 γραμμάρια νουτέλα ή σπιτική πραλίνα

Ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε και κοσκινίστε το αλεύρι με το μπέϊκιν.

2. Σε ξεχωριστό μπολ χτυπήστε με το μίξερ χειρός τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν. Στη συνέχεια προσθέστε το σπορέλαιο και το κοσκινισμένο αλεύρι μαζί με το μπέϊκιν.

3. Ξεφλουδίστε και κόψτε τα μήλα σε μικρά κομμάτια, ραντίστε τα με το χυμό του λεμονιού και στη συνέχεια προσθέστε τα κι αυτά στο μίγμα, ανακατεύοντας καλά.

4. Μεταφέρετε τη ζύμη σε μια φόρμα που προηγουμένως έχετε αλευροβουτυρώσει (στρογγυλή διαμέτρου 22 εκατοστών) και βάλτε μερικές κουταλιές νουτέλα διάσπαρτα στην επιφάνεια του κέικ. Καρφώστε αν θέλετε και μερικές λεπτοκομμένες φέτες μήλου ακτινωτά, αν θέλετε, για να έχει πιο όμορφη παρουσίαση.

5. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180ο C για 55-60 λεπτά. Στο τέλος του ψησίματος ελέγξτε με μια οδοντογλυφίδα ή τη λάμα του μαχαιριού αν το κέικ είναι έτοιμο. Αφήστε το να κρυώσει, μεταφέρετέ το σε μια πιατέλα και πριν το σερβίρετε πασπαλίστε με λίγη ζάχαρη άχνη.

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