Μάφινς αυγών (με ό,τι έχει το ψυγείο) για την παραλία

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Τα muffins αυγών, σαν ατομικές ομελετίτσες, είναι πλούσια σε πρωτείνη και αποτελούν το ιδανικό σνακ για την παραλία και το πικ νικ καθώς είναι εύκολα στην παρασκευή τους και στην μεταφορά τους και προσαρμόζονται απόλυτα σε ό,τι υπάρχει στο ψυγείο.
Η παρακάτω συνταγή συνδυάζει μια πολυχρωμία από σπανάκι, ντομάτες, μπέικον, τσένταρ και φέτα, αλλά μη διστάσετε να πειραματιστείτε με τους δικούς σας συνδυασμούς.
1 φλιτζάνι τσένταρ, τριμμένο, ή άλλο τυρί που λιώνει
1 φλιτζάνι baby σπανάκι, ψιλοκομμένο
½ φλιτζάνι μαγειρεμένο τραγανό μπέικον, ψιλοκομμένο (περίπου 5 φέτες)
½ φλιτζάνι ντοματίνια ή κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένα
⅓ φλιτζανιού φέτα, χοντροτριμμένη
¼ φλιτζάνι φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα (περίπου 3 καθαρισμένα φρέσκα κρεμμυδάκια)
9-10 μεγάλα αυγά
¼ φλιτζανιού φρέσκο γάλα, πλήρες
½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου (προαιρετικά)
½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού (προαιρετικά)
Αλατοπίπερο κατά βούληση (προτείνουμε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ½ κουταλάκι πιπέρι)
1. Αρχικά προθερμάνετε τον φούρνο στους 180Ο C και αλείψτε γενναιόδωρα μια φόρμα για μάφιν ή ατομικές θήκες σιλικόνης ή γυαλινα βαζάκια με λάδι ή ψεκάστε με σπρέι λαδιού.
2. Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατέψτε το τσένταρ, το σπανάκι, το μπέικον, τις ντομάτες, τη φέτα και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Μοιράστε το μείγμα ομοιόμορφα στις 12 θήκες για μάφιν (περίπου ¼ φλιτζανιού για την καθεμία).
3. Σπάστε τα αυγά σε ένα μπολ και χτυπήστε με τον αυγοδάρτη μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέστε το γάλα, το σκόρδο και το κρεμμύδι σε σκόνη, περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι και χτυπήστε τα κι αυτά μέχρι να ενωθούν.
4. Μοιράστε το μίγμα των αυγών σε θήκες για μάφιν ή γυάλινα βαζάκια (οι θήκες θα είναι περίπου ¾ γεμάτες) και στη συνέχεια ανακατέψτε απαλά την καθεμία με ένα μικρό κουτάλι ή ένα μαχαίρι βουτύρου.
5. Ψήστε για 22 έως 25 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν τα μάφιν και να σταθεροποιηθούν από πάνω. Αφήστε τα να κρυώσουν για τουλάχιστον 10 λεπτά, στη συνέχεια βγάλτε τα από τις θήκες και σερβίρετε.
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