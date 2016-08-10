Ρίο 2016: 21 φορές «χρυσός» ο Φελπς

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Ο Μάικλ Φελπς κέρδισε τα 200 μέτρα πεταλούδα την Τρίτη το βράδυ στο Ρίο και κέρδισε το εικοστό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Λιγότερο από μια ώρα μετά ο Φελπς αγωνίστηκε με την αμερικανική ολυμπιακή ομάδα στα 4×200 και κέρδισε το 21ο χρυσό του.

Ο πιο συναρπαστικός αγώνα της βραδιάς ήταν αυτός τα ων 200 μέτρων πεταλούδα, όπου ο Φελπς συναγωνιζόταν με τον «μισητό» του αντίπαλο από την Νότια Αφρική Τσαντ Λε Κλος, o οποίος στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2012 του είχε στερήσει το χρυσό μετάλλιο στα 200μ πεταλούδας και στους φετινούς ημιτελικούς είχε τερματίσει πρώτος με τον Φελπς να τον ακολουθεί.

Αφού ακούμπησε τον τοίχο – μόλις 4 εκατοστά του δευτερολέπτου πριν από τον αθλητή που τερμάτισε δεύτερο- χάρισε στους αντίπαλούς του ένα «Dikembe Mutumbo», μια κίνηση του δάχτυλου δηλαδή που δείχνει ότι «αυτός είναι ο πρώτος» και μετά παρότρυνε το κοινό να ζητωκραυγάσει περισσότερο για αυτόν.

Ο Λε Κλος τερμάτισε τέταρτος προς έκπληξη πολλών, ενώ ο Ιάπωνας Masato Sakai και ο Ούγγρος Tamas Kenderesi πήραν το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα.