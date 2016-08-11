Ρίο 2016: Ο Μάικλ Φελπς ισοφάρισε ένα ολυμπιακό ρεκόρ 2.000 ετών (Photo – Video)

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Το συγκεκριμένο ρεκόρ έχει αντέξει διαμέσου των αιώνων. Πολιτισμοί έχουν καταστραφεί, εποχές έχουν αλλάξει, παγκόσμιοι πόλεμοι έχουν αρχίσει και τελειώσει αλλά το ρεκόρ παρέμενε αλώβητο. Μέχρι τώρα.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ έχει αντέξει διαμέσου των αιώνων. Πολιτισμοί έχουν καταστραφεί, εποχές έχουν αλλάξει, παγκόσμιοι πόλεμοι έχουν αρχίσει και τελειώσει αλλά το ρεκόρ παρέμενε αλώβητο. Μέχρι τώρα.

Με τη νίκη του στα 200μ πεταλούδας ο Μάικλ Φελπς έφθασε τα 12 χρυσά μετάλλια σε ατομικά αγωνίσματα και ισοφάρισε το ρεκόρ του Λεωνίδα του Ρόδιου.

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ο Λεωνίδας ο Ρόδιος κέρδισε τρία διαφορετικά αγωνίσματα (στάδιο, δίαυλο και οπλιτοδρομίες) σε τέσσερις συνεχόμενες Ολυμπιάδες. Στην τέταρτη και τελευταία φορά που συμμετείχε ήταν αισίως 36 ετών.

ICYMI, Leonidas won the stadion, diaulos, and hoplite race at the 164-160-156-152 BC Ancient Olympic Games. 4 consecutive in 3 diff events — Bill Mallon (@bambam1729) 10 August 2016

Ο Φελπς θα έχει τη δυνατότητα να καταρρίψει το ρεκόρ αν κερδίσει τα 200μ μεικτής ατομικής, γράφοντας το όνομα του σε μια ακόμα χρυσή σελίδα των Ολυμπιακών αγώνων.