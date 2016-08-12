Ο μικρός Φελπς «κλέβει» τη δόξα του μπαμπά του (Photos)

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Φαίνεται πως ο Φελπς που προκαλεί πανικό στην κάθε εμφάνισή του και ρίχνει τα social media δεν είναι ο Μάικλ Φέλπς, αλλά ο τριών μηνών γιος του Μπόυμερ.Ο μικρούλης είναι παρόν σε όλες τις κούρσες του χρυσού Ολυμπιονίκη μπαμπά του, στην αγκαλιά της μητέρας του και παρακολουθεί τους αγώνες από τις κερκίδες στο Ρίο.

Ο γιος του Μάικλ Φελπς και της Νικόλ Τζόνσον κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας τόσο για τις εμφανίσεις του στη Βραζιλία, αλλά και τις πόζες του στο διαδίκτυο, μιας και το μωρό έχει ήδη, δικό του λογαριασμό στο Instagram.

Θα τον βρείτε ως @boomerrphelps και οι πόζες κλέβουν την καρδιά. Ο μικρός είναι μόλις τριών μηνών και το όνομά του ήδη πρωταγωνιστεί στα σόσιαλ μίντια. «Είμαι έτοιμος να πάρω τη θέση του μπαμπά όταν βγει στη σύνταξη» ‘έγραψε’ ο Μπούμερ κάτω από μια φωτογραφία, φορώντας το δικό του χρυσό μετάλλιο στο στήθος.