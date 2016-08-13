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13.08.2016 06:13

Μαλαισία: Συνελήφθησαν δυο ύποπτοι για τη βομβιστική επίθεση σε μπαρ τον Ιούνιο – Το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη

13.08.2016 06:13
Μαλαισία: Συνελήφθησαν δυο ύποπτοι για τη βομβιστική επίθεση σε μπαρ τον Ιούνιο - Το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη - Media

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Η αστυνομία της Μαλαισίας συνέλαβε 9 υπόπτους, μεταξύ των οποίων 2 για τους οποίους πιστεύεται ότι πραγματοποίησαν την επίθεση με βομβίδα σε μπαρ στα προάστια της Κουάλα Λουμπούρ τον Ιούνιο, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αστυνομίας της χώρας.

 

Η αστυνομία της Μαλαισίας συνέλαβε 9 υπόπτους, μεταξύ των οποίων 2 για τους οποίους πιστεύεται ότι πραγματοποίησαν την επίθεση με βομβίδα σε μπαρ στα προάστια της Κουάλα Λουμπούρ τον Ιούνιο, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αστυνομίας της χώρας.

Ο Μουχάμαντ Ουάντι Μουχάμαντ Τζέντι, ο οποίος είναι γνωστός ως μαχητής του ΙΚ στη Συρία, είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του στην σελίδα του στο Facebook ότι η τζιχαντιστική αυτή οργάνωση πραγματοποίησε την επίθεση που έγινε στις 28 Ιουνίου σε μπαρ στην συνοικία Πατσόνγκ από την οποία τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι.

Αν η ανάληψη αυτή ευθύνης επαληθευτεί θα πρόκειται για την πρώτη επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Μαλαισία.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της χώρας Χάλιντ Αμπού Μπακάρ αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ότι οι δύο ύποπτοι για την πραγματοποίηση της επίθεσης αυτής συνελήφθησαν στο βορειοανατολικό κρατίδιο Κελαντάν, όπου ανέμεναν οδηγίες από τον Ουάντι για τη διεξαγωγή κι άλλων επιθέσεων.

“Μετά τη σύλληψή τους, η αστυνομία κατέσχεσε μια βομβίδα, η οποία πιστεύεται ότι θα χρησιμοποιείτο σε μια σχεδιαζόμενη επίθεση”, διευκρινίζει ο Χάλιντ στην ανακοίνωσή του.

Άλλοι δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έκρυβαν τους υπόπτους.

Η αστυνομία εντόπισε επίσης και συνέλαβε ένα ύποπτο μέλος του ΙΚ, η ομάδα του οποίου είχε λάβει εντολές από τον Ουάντι και είχε απειλήσει ότι θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα της Κουάλα Λουμπούρ και σε κυβερνητικά κτίρια στην Πουτρατζάγια, προσθέτει ο επικεφαλής της αστυνομίας στην ανακοίνωσή του.

Μεταξύ των άλλων συλληφθέντων βρίσκεται ένας 17χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε στο ανατολικό κρατίδιο Σαμπάχ, στο Βόρνεο, και πιστεύεται ότι σχεδίαζε μια επίθεση ως “μοναχικός λύκος” εναντίον μη μουσουλμανικών πληθυσμιακών ομάδων μετά την επικοινωνία που είχε με έναν άλλο πολίτη της Μαλαισίας που είναι μέλος του ΙΚ στη Συρία.

Στο μεταξύ τρεις ξένοι, πρώην στρατιωτικοί, συνελήφθησαν στην Κουάλα Λουμπούρ επειδή πιστεύεται ότι χρησιμοποιούσαν τη χώρα ως σημείο διέλευσης για να εξασφαλίσουν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και να σχεδιάσουν μια επίθεση σε ένα κράτος στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει επίσης ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Οι αρχές της Μαλαισίας, μιας χώρας οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι μουσουλμάνοι, βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού μετά την επίθεση που πραγματοποίησαν στην γειτονική Ινδονησία τον Ιανουάριο μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 230 άνθρωποι, οι 200 από τους οποίους πολίτες της Μαλαισίας, έχουν συλληφθεί από το 2013 με την κατηγορία ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες μαχητών.

Τον Ιούνιο το Ισλαμικό Κράτος δημοσιοποίησε ένα βίντεο των μαχητών του στη νοτιοανατολική Ασία στο οποίο καλούσε τους υποστηρικτές του να ενωθούν υπό μια οργάνωση ομπρέλα και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στην περιοχή.

 

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