Θαυμαστής του Φελπς έκανε τατουάζ τη διάσημη γκριμάτσα του (Photo)

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Εναν φανατικο θαυμαστή του Μάικλ Φελπς, ενέπνευσε το… «δολοφονικό» βλέμμα του Αμερικανού υπερκολυμβητή, ο οποίος το έκανε τατουάζ στο σώμα του!

Την Τρίτη (9/8), ο Τσαντ Λε Κλος θέλησε να… τρολάρει τον Φελπς, κάνοντας προκλητικά ζέσταμα μπροστά του.

Ο Αμερικανός κολυμβητής γύρισε και τον κοίταξε με «δολοφονικό» βλέμμα και όπως ήταν λογικό το στιγμιότυπο έκανε το γύρο του κόσμου προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Πηγή: sentragoal.gr