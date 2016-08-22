ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:44
22.08.2016 08:42

Η φρίκη του ISIS: Χρησιμοποιούν διανοητικώς καθυστερημένα παιδιά ως καμικάζι

Διανοητικώς καθυστερημένα παιδιά χρησιμοποιούν ως καμικάζι αυτοκτονίας στις επιθέσεις τους οι τρομοκράτες του ISIS, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που επικαλείται σήμερα η τουρκική εφημερίδα Τζουμχουριέτ, μετά την αιματηρή επίθεση στη γαμήλια τελετή στο Γκαζίαντεπ, όπου σύμφωνα με τις αρχές δράστης ήταν ένα παιδί 12-14 ετών.

 

«Αυτά τα παιδιά μάλλον δεν συνειδητοποιούν καν τι κάνουν» αναφέρεται στο έγγραφο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Παιδιών του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η τουρκική εφημερίδα «ο ανήλικος δράστης είχε ανακατευτεί με τους καλεσμένους στο γάμο και πυροδότησε το γιλέκο με τα εκρηκτικά που φορούσε προκαλώντας τον θάνατο 51 ανθρώπων και τον τραυματισμό εξήντα εννέα”.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τον ανήλικο βομβιστή συνόδευαν δύο νεαροί που διέφυγαν μετά την έκρηξη. Οι δύο ύποπτοι φώναζαν μάλιστα ότι πρόκειται να γίνει «και δεύτερη έκρηξη»,ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Η τουρκική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δύο υπόπτων, γράφει η Τζουμχουριέτ.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών Ρενάτε Βίντερ τόνισε ότι «ο ISIS προχωρά σε απαγωγές παιδιών τα οποία εκμεταλλεύεται ως σκλάβους του σεξ ή για βομβιστές αυτοκτονίας. Αυτά τα παιδιά μάλλον δεν συνειδητοποιούν καν τι κάνουν».

Τον περασμένο Μάρτιο ο ISIS είχε χρησιμοποιήσει ένα νεαρό αγόρι ως βομβιστή αυτοκτονίας σε επίθεση σε γήπεδο στη Βαγδάτη όπου σκοτώθηκαν 65 άνθρωποι, τόνισε η Βίντερ.

Στην επαρχία Κουντούζ, στο βόρειο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν αγοράζουν παιδιά ηλικίας 6-8 ετών και τα διδάσκουν πώς θα γίνουν βομβιστές αυτοκτονίας.

 

google_news_icon

ee-ellada
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

sotirellis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

mylonakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

gatos-treno
ΚΟΣΜΟΣ

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

tourkia-epithesi-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

ee-ellada
sotirellis_new_123
mylonakis new
