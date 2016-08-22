Η φρίκη του ISIS: Χρησιμοποιούν διανοητικώς καθυστερημένα παιδιά ως καμικάζι

Διανοητικώς καθυστερημένα παιδιά χρησιμοποιούν ως καμικάζι αυτοκτονίας στις επιθέσεις τους οι τρομοκράτες του ISIS, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που επικαλείται σήμερα η τουρκική εφημερίδα Τζουμχουριέτ, μετά την αιματηρή επίθεση στη γαμήλια τελετή στο Γκαζίαντεπ, όπου σύμφωνα με τις αρχές δράστης ήταν ένα παιδί 12-14 ετών.

«Αυτά τα παιδιά μάλλον δεν συνειδητοποιούν καν τι κάνουν» αναφέρεται στο έγγραφο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Παιδιών του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η τουρκική εφημερίδα «ο ανήλικος δράστης είχε ανακατευτεί με τους καλεσμένους στο γάμο και πυροδότησε το γιλέκο με τα εκρηκτικά που φορούσε προκαλώντας τον θάνατο 51 ανθρώπων και τον τραυματισμό εξήντα εννέα”.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τον ανήλικο βομβιστή συνόδευαν δύο νεαροί που διέφυγαν μετά την έκρηξη. Οι δύο ύποπτοι φώναζαν μάλιστα ότι πρόκειται να γίνει «και δεύτερη έκρηξη»,ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Η τουρκική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δύο υπόπτων, γράφει η Τζουμχουριέτ.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών Ρενάτε Βίντερ τόνισε ότι «ο ISIS προχωρά σε απαγωγές παιδιών τα οποία εκμεταλλεύεται ως σκλάβους του σεξ ή για βομβιστές αυτοκτονίας. Αυτά τα παιδιά μάλλον δεν συνειδητοποιούν καν τι κάνουν».

Τον περασμένο Μάρτιο ο ISIS είχε χρησιμοποιήσει ένα νεαρό αγόρι ως βομβιστή αυτοκτονίας σε επίθεση σε γήπεδο στη Βαγδάτη όπου σκοτώθηκαν 65 άνθρωποι, τόνισε η Βίντερ.

Στην επαρχία Κουντούζ, στο βόρειο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν αγοράζουν παιδιά ηλικίας 6-8 ετών και τα διδάσκουν πώς θα γίνουν βομβιστές αυτοκτονίας.