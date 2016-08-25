Διαμάχη για το μπουρκίνι: Γιατί οι Γάλλοι απαγορεύουν κάτι που το φοράνε οι ναυαγοσώστες στην Αυστραλία

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Οι ναυαγοσώστες στην Αυστραλία φοράνε στολή που μοιάζει με μπουρκίνι, οι πιο διάσημοι οίκοι μόδας στο Λονδίνο πωλούν μπούργκα με την υπογραφή τους, αλλά το μπουρκίνι, το μαγιό που καλύπτει όλο το σώμα, λέξη που προέκυψε από τη σύνθεση των λέξεων μπούργκα και μπικίνι, απαγορεύθηκε από το δήμαρχο των Καννών και ακόμη 12 γαλλικών παραθαλάσσιων πόλεων, γράφει ο Economist.

Σε χώρες με παράδοση στην πολυπολιτισμικότητα, μία τέτοια απαγόρευση, εάν δεν χαρακτηριστεί γελοία, σίγουρα είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή. Αλλά μέσα στη Γαλλία έγινε αποδεκτή και έχει βρει πολιτική στήριξη και όχι μόνο από το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν, αλλά και από τα κόμματα της δεξιάς και της αριστεράς. Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εμάνουελ Βαλς, έχει δηλώσει ότι το μπουρκίνι δεν είναι θέμα μόδας, αλλά αντιπροσωπεύει την υποδούλωση της γυναίκας. Αλλά γιατί οι Γάλλοι νιώθουν προσβεβλημένοι από την κάλυψη των γυναικείων σωμάτων στις παραλίες;

Οι κυβερνητική άμυνα στην διαμάχη που έχει ξεσπάσει βρίσκει επιχειρήματα στο γεγονός ότι αυτή η αμφίεση μπορεί να προκαλέσει εντάσεις και κοινωνική αναταραχή μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις και συνοδεύεται από δύο αρχές. Η πρώτη είναι η αυστηρή δομή κοσμικότητας του κράτους που καθιερώθηκε με νόμο το 1905 για να αντιμετωπιστεί ο αυταρχικός καθολικισμός. Με αυτό το νόμο υποτίθεται ότι η εκκλησία διαχωρίζεται από το κράτος και τη δημόσια ζωή και αυτή η αρχή ήταν η βάση για την απαγόρευση και της μαντίλας, του εβραϊκού κιπά, όπως επίσης και των μεγάλων σταυρών, από τα σχολεία της χώρας το 2004 αλλά και για την απαγόρευση της μπούργκα από όλους τους δημόσιους χώρους το 2010.

Η δεύτερη αρχή είναι η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα. Μπορεί να φανεί παράξενο η ισότητα να καθορίζεται από ποσοστό του σώματος που θα επιδεικνύουν οι γυναίκες, αλλά πολλοί κυρίως από την αριστερά το βλέπουν ως ανάγκη να προστατευθούν οι γυναίκες από τα δόγματα που επιβάλουν οι άνδρες. Η λογική για το μπουρκίνι, λέει η Laurence Rossignol, σοσιαλίστρια υπουργός, είναι ότι καλύπτει το γυναικείο σώμα και θέτει τη γυναίκα υπό έλεγχο.

Μέσα στα χρόνια, τέτοιες προσπάθειες αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία ή χλευάστηκαν από χώρες εκτός Γαλλίας. Όταν η Γαλλία ξεκίνησε τη συζήτηση για την απαγόρευση της μπούργκα το 2009, ο Μπάρακ Ομπάμα από το Κάιρο είχε πει ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να αποφεύγουν να υποδεικνύουν τι θα φοράνε οι γυναίκες, υπό το πρόσχημα του φιλελευθερισμού.

Κάποιες οργανώσεις για τις ατομικές ελευθερίες στη Γαλλία προσπάθησαν αλλά έχουν αποτύχει μέχρι τώρα, να ανατρέψουν την απαγόρευση δικαστικά.

Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όσοι βρίσκονται εκτός Γαλλίας, αναφέρει ένα διαδεδομένο επιχείρημα είναι ότι μία τέτοια ενδυμασία δεν είναι μία απλή ενδυματολογική προσέγγιση, αλλά μία προσπάθεια για πολιτική επιβολή του ισλαμισμού, Είναι, όπως λένε, μία επιχείρηση να βρει υποστηρικτές το Ισλάμ και δοκιμάζει την ανοχή της Γαλλικής δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Βαλς είπε ότι το μπουρκίνι είναι «πολιτικό εγχείρημα».

Η δυσκολία είναι ότι, μετά από μία σειρά πολύνεκρων τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γαλλία τους τελευταίους 18 μήνες, στη Γαλλία επικρατεί ένταση. Οι ενέργειες που εκλαμβάνονται ως προκλήσεις και από τις δύο πλευρές έχουν ενισχυθεί. Δεν είναι μόνο οι υπερασπιστές των ατομικών δικαιωμάτων που θεωρούν τις αποφάσεις των δημάρχων υπερβολικές ή ότι στιγματίζουν αλλά είναι και οι μετριοπαθείς ιμάμηδες που λένε ότι το μέτρο θα οδηγήσει στην απομόνωση των γυναικών οι οποίες δεν θα μπορούν πλέον να κολυμπούν σε παραλίες με κόσμο.

Όμως οι πολιτικοί δεν φαίνεται να υποχωρούν. Η διαμάχη για τη φύση της γαλλικής ταυτότητας είναι πιθανό να κυριαρχήσει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Υποψήφιοι όπως ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί έχει υποστηρίξει ότι η μαντίλα πρέπει να απαγορευθεί και στα πανεπιστήμια. Η Γαλλία, καταλήγει το άρθρο του Economist μοιάζει να υπερασπίζεται, εάν όχι να ενισχύει τις απαγορεύσεις για την κάλυψη του κεφαλιού.