29.08.2016 07:53
29.08.2016 07:53

Υεμένη: Τουλάχιστον 60 οι νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας – Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη

Σφαγή στο 'Αντεν, τουλάχιστον 60 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας 29/08/2016 13:07
 
 

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 29 τραυματίστηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε κέντρο εκπαίδευσης του στρατού στο Αντεν, στη μεγάλη πόλη της νότιας Υεμένης, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό που ανακοίνωσαν τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της πόλης και αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που είχε στόχο νεοσύλλεκτους του υεμενίτικου στρατού, ο οποίος πολεμά ταυτόχρονα τους σιίτες αντάρτες και σουνιτικές τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Ένας καμικάζι ανατίναξε το αυτοκίνητό του ανάμεσα σε νεαρούς νεοσύλλεκτους που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το σχολείο “Σαναφίρ” στη συνοικία Μουάμαρ Καντάφι –πήρε το όνομά της από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης– στη βόρεια πλευρά του ‘Αντεν, πραγματοποιώντας μια από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις στο ‘Αντεν από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Υεμένη.

Από το 2014 στη χώρα μαίνεται μια σύγκρουση μεταξύ των σιιτών ανταρτών Χούτι και της κυβέρνησης του προέδρου Αμπντ Ράμπο Μανσούρ που εκδιώχθηκε από την πρωτεύουσα Σαναά και της οποίας οι δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στο νότο.

Το ‘Αντεν που κηρύχθηκε “προσωρινή πρωτεύουσα” της Υεμένης από την αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα κυβέρνηση έχει πληγεί από πολλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων της τάξης και πολιτικών αξιωματούχων. Για ορισμένες από τις επιθέσεις αυτές την ευθύνη ανέλαβαν τζιχαντιστικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος.

Οι σιίτες αντάρτες Χούτι, με την υποστήριξη του Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σαναά και μεγάλες περιοχές της βόρειας Υεμένης, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις πιστές είναι παρούσες στο νότο και υποστηρίζονται από τον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό.

Γενικά στον νότο, οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει από τον Μάρτιο επιχειρήσεις ανακατάληψης πολλών πόλεων και περιοχών από τους τζιχαντιστές.

ee-ellada
sotirellis_new_123
mylonakis new
gatos-treno
tourkia-epithesi-eksot
moufteia-komotinis-123
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
sanchez-wife
asthenoforo
