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04.09.2016 06:22

Αφγανιστάν: Τριάντα πέντε νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο

04.09.2016 06:22
Αφγανιστάν: Τριάντα πέντε νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο - Media

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Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο στην επαρχία Ζαμπούλ, στο νότιο Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

“Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο ανάμεσα στην Κανταχάρ και την Καμπούλ όταν συγκρούσθηκε μ’ ένα βυτιοφόρο. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν 35 άνθρωποι και περισσότεροι από 20 έχουν τραυματισθεί”, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπισμιλάχ Αφγανμάλ.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά και πολλά από τα θύματα, ανάμεσα στα οποία γυναίκες και παιδιά, έχουν απανθρακωθεί και είναι δύσκολο να ταυτοποιηθούν, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Γουλάμ Τζιλάνι Φαράχι, υπαρχηγό της αστυνομίας της Ζαμπούλ, μερικοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται στο Καλάτ, τη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας, καθώς και στη γειτονική επαρχία της Κανταχάρ.

Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Κανταχάρ με την Καμπούλ διέρχεται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι γίνονται επεισόδια που συνδέονται με την εξέγερση των Ταλιμπάν. Οι οδηγοί οδηγούν εκεί με μεγάλη ταχύτητα για να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τους Ταλιμπάν.

Οι δρόμοι του Αφγανιστάν είναι εξάλλου πολύ επικίδυνοι επειδή η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν γίνεται σεβαστός στη χώρα. Τα ίδια τα οχήματα είναι συχνά πολύ παλιά.

Τον Μάιο, τουλάχιστον 73 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε σύγκρουση ανάμεσα σε δύο λεωφορεία κι ένα βυτιοφόρο στην ανατολική επαρχία Γαζνί.

Τον Απρίλιο του 2013, 45 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί κατά τη σύγκρουση ενός λεωφορείου μ’ ένα βυτιοφόρο στον νότιο τμήμα της επαρχίας του Κανταχάρ.

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