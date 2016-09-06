Renault: Το ντίζελ τελειώνει από τα αυτοκίνητα

Ενώ η Volkswagen προσπαθεί να προβλέψει τι θα συμβεί μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με τις «πειραγμένες» μετρήσεις εκπομπών ρύπων στα οχήματά της και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , η οποία μπορεί ακόμα και να τελειώσει την εταιρεία, άλλος ένας κολοσσός της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η Renault, εκτιμά ότι πολύ σύντομα οι κινητήρες ντίζελ θα αποτελούν παρελθόν για τα αυτοκίνητά μας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, το κόστος για την κατασκευή κινητήρων ντίζελ που θα ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα όρια εκπομπής καυσαερίων καθίσταται απαγορευτικό για τους κατασκευαστές. Τον περασμένο Ιούλιο κορυφαίο στέλεχος της Renault ανακοίνωσε ότι οι προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στις ντιζελομηχανές έχουν «θαμπώσει».

Οι πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι το στέλεχος της Renault είπε ότι αμφιβάλλει αν το ντίζελ θα επιβιώσει και ότι μετά το σκάνδαλο της Volkswagen, τέτοιου είδους προβληματισμοί δύσκολα μπορούν να αποφευχθούν. «Τα αυστηρότερα στάνταρ και οι μέθοδοι δοκιμών θα αυξήσουν τα τεχνολογικά κόστη σε σημείο που τελικά το ντίζελ θα τεθεί νομοτελειακά εκτός αγοράς», φέρεται να είπε κλείνοντας την ομιλία του.