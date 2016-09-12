Μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο του Μπέλφαστ (Video)

Μια μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο κέντρο του Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η πυρκαγιά φέρεται να έχει ξεσπάσει σε κτίριο το οποίο βρισκόταν υπό ανακατασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο χώρο και δίνουν μάχη για την έγκαιρη κατάσβεση της φωτιάς.

@Ricky_UTV you still close by Ricky? Smoke is terrible. Hopefully out soon https://t.co/SbD5KE2qXC — FantasyYIRMA #FPL (@FantasyYIRMA) 11 September 2016

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματίες ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Totally gutted, I'm hearing a hairdressers is on the ground floor pic.twitter.com/Bytk683W72 — Jim (@Belfast_Jim) 11 September 2016