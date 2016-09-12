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12.09.2016 08:12

Μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο του Μπέλφαστ (Video)

12.09.2016 08:12
Νέος «πύργος της κολάσεως»; - Στις φλόγες τυλίχθηκε ουρανοξύστης στο Μπέλφαστ (Video) - Media

 

Μια μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο κέντρο του Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η πυρκαγιά φέρεται να έχει ξεσπάσει σε κτίριο το οποίο βρισκόταν υπό ανακατασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο χώρο και δίνουν μάχη για την έγκαιρη κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματίες ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

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