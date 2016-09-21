Η Ρωσία στέλνει αεροπλανοφόρο-ναυαρχίδα στη Συρία, καθώς η εκεχειρία καταρρέει

Καθώς σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες να «ξαναζωντανέψει» η εκεχειρία στη Συρία, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι στέλνει στα χωρικά ύδατα της χώρας τον «Ναύαρχο Κουζνέτσοφ», το κορυφαίο αεροπλανοφόρο της.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου ανακοίνωσε ότι το πλοίο θα μεταφέρει δεκάδες πολεμικά αεροπλάνα, την ίδια στιγμή που ο γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν δήλωσε ότι οι στιγμές είναι «κρίσιμες» για την εκεχειρία στη Συρία».

«Καλώ τους πάντες να χρησιμοποιήσουν όλη την επιρροή τους για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια όπου χρειάζεται και να υποστηριχθεί ένας οδικός χάρτης του ΟΗΕ για να βγουν οι Σύριοι από την κόλαση που βιώνουν» τόνισε σε δραματικούς τόνους ο Μπαν.

Το «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» είναι η ναυαρχίδα του ρωσικού πολεμικού στόλου. Μπορεί να μεταφέρει 41 αεροσκάφη, από μαχητικά ως ελικόπτερα και από το 2016 κινείται στη Μεσόγειο.

Έρευνα για το βομβαρδισμό ζητούν οι ΗΠΑ Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ζήτησε σήμερα από τη Ρωσία να φροντίσει ώστε τα πολεμικά αεροσκάφη της Συρίας να καθηλωθούν στο έδαφος για να μην βομβαρδίζουν πλέον θέσεις της ένοπλης αντιπολίτευσης και άμαχους πολίτες. Παρουσία του Ρώσου ομολόγου του, του Σεργκέι Λαβρόφ, ο Τζον Κέρι είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Ουάσινγκτον ζητά μετ’ επιτάσεως την εφαρμογή της αμερικανορωσικής συμφωνίας της Γενεύης, της 9ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή την αποκατάσταση της εκεχειρίας που κατέρρευσε την Δευτέρα και την «απαγόρευση πτήσης» των αεροσκαφών της συριακής πολεμικής αεροπορίας. Ο Κέρι κάλεσε όλες τις χώρες να σταματήσουν να υποστηρίζουν οποιαδήποτε πλευρά επιχειρεί να σαμποτάρει την εκεχειρία και είπε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει τρόπος να τερματιστεί η «σφαγή» στη Συρία. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η επίθεση που σημειώθηκε την Δευτέρα εναντίον μιας αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας «εντείνει τις αμφιβολίες» για το κατά πόσο η Ρωσία και η συριακή κυβέρνηση θα ανταποκριθούν σε όσα προβλέπονται στη συμφωνία της Γενεύης. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Λαβρόφ, ο Κέρι είπε ότι ακούγοντάς τον νόμιζε ότι βρίσκεται σε κάποιο «παράλληλο σύμπαν». Ο Ρώσος υπουργός ζήτησε μεταξύ άλλων από το Συμβούλιο Ασφαλείας να υπάρξει μια «διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα» για την επίθεση στο κομβόι που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Υποστήριξε επίσης ότι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου θα έχει αποτέλεσμα μόνο στην περίπτωση που όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές κάνουν ταυτόχρονα βήματα. «Διαφορετικά δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα υπάρξει μονομερής κατάπαυση του πυρός», τόνισε.