ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 15:38
30.09.2016 06:52

«Έσβησε» μέσα σε οίκο ανοχής στον Τύρναβο

Την τελευταία του πνοή μέσα σε οίκο ανοχής που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου  στη Λάρισα άφησε άνδρας ηλικίας κατ’ εκτίμηση άνω των 65 ετών.

Πρόκειται για άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ο οποίος σύμφωνα με τις εργαζόμενες στον οίκο ανοχής επισκεπτόταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα τον οίκο χωρίς όμως να έχει δώσει κάποιες πληροφορίες για την ταυτότητά του και για τον τόπο καταγωγής του.

Ο άτυχος ηλικιωμένος έφτασε στο σημείο με ταξί που πήρε από τη Λάρισα χωρίς και εκεί να δώσει κάποια στοιχεία, ενώ πάνω του βρέθηκε και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ύψους 600 ευρώ, αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις μάλλον νωρίτερα είχε εισπράξει τη σύνταξή του.

Τους αστυνομικούς προβληματίζει το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε επάνω του ταυτότητα ή κάποιο άλλο στοιχείο ενώ δεν είχε και κινητό.

Προς το παρόν δεν τον έχει αναζητήσει κάποιος συγγενής του.

Η Αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανάτου του άτυχου 65χρονου.

Πηγή: onlarissa.gr

 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

