Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μάχης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) παρουσίασαν σήμερα ένα νέο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μάχης, με την κωδική ονομασία “Saeqeh” μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο την τηλεόραση “Press TV.”

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το αναφερόμενο drone έχει ικανότητα μεταφοράς τεσσάρων “έξυπνων” κατευθυνόμενων βομβών, προκειμένου να πλήξει στόχους με μεγάλη ακρίβεια.

Πρόκειται για την ιρανική έκδοση του αμερικανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος, RQ-170 Sentinel το οποίο αξιοποιεί τεχνολογικά χαρακτηριστικά αποφυγής αναγνώρισης από ραντάρ (stealth).