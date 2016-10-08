ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:44
08.10.2016 05:40

Νέα επίθεση αυτοκτονίας στην Τουρκία – Δυο βομβιστές ανατινάχθηκαν στην Άγκυρα

Δύο επίδοξοι βομβιστές, ένας άνδρας και μία γυναίκα, πυροδότησαν σήμερα τα εκρηκτικά τους και αυτοανατινάχθηκαν σε απομακρυσμένη περιοχή στην πρωτεύουσα της Τουρκίας Άγκυρα, όταν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής τους η αστυνομία τους κάλεσε να παραδωθούν, μεταδίδουν το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού.

Οι δύο βομβιστές θεωρείται πως πυροδότησαν τα εκρηκτικά που μετέφεραν για να παγιδεύσουν αυτοκίνητα, τα οποία θα χρησιμοποιούσαν για επιθέσεις, προσθέτει το πρακτορείο.

Ο κυβερνήτης της Άγκυρας Ερτζάν Τοπατζά δήλωσε στους δημοσιογράφους από το σημείο της έκρηξης πως είναι πιθανόν οι δύο νεκροί να είχαν σχέση με το Κόμμα Εργατών του Κουρδιστάν (ΡΚΚ). Οι δύο τους καταζητούνταν έπειτα από πληροφορίες που ήλθαν εν γνώσει των αρχών από την επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, στα νοτιοανατολικά με κατά πλειοψηφία κουρδικό πληθυσμό, πρόσθεσε.

«Το υλικό που χρησιμοποίησαν (200 κιλά πλαστικών εκρηκτικών νιτρικού αμμωνίου, όπως μεταδίδει το CNN Türk) και ο τρόπος που το είχαν προετοιμάσει παραπέμπει κάπως στο ΡΚΚ», τόνισε ο κυβερνήτης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δύο βομβιστές προετοίμαζαν επίθεση με παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο, όταν η έκρηξη σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Άγκυρα με την πόλη Χαϊμανά.

Εικόνες των τηλεοπτικών δικτύων παρουσιάζουν ερευνητές της αστυνομίας με λευκές στολές να ερευνούν την περιοχή γύρω από μία αγροτική καλύβα, η οποία έχει αποκλεισθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το γραφείο του κυβερνήτη ανακοίνωσε πως η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε περί τις 06 τοπική και ώρα Ελλάδος σε ιπποφορβείο σε απόσταση 30 χλμ έξω από την τουρκική πρωτεύουσα, έπειτα από την πληροφορία που έφθασε από το Ντιγιάρκμπακιρ. Μια ταυτότητα που βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος και πιστεύεται πως ανήκει στον νεκρό άνδρα, ανήκε σε κάποιο πρόσωπο από την επαρχία Μπινγκόλ.

Ένας τρίτος συνεργός τους καταζητείται, τόνισε ο κυβερνήτης.

ee-ellada
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

sotirellis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

mylonakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

gatos-treno
ΚΟΣΜΟΣ

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

tourkia-epithesi-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

