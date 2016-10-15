Βαγδάτη: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας

Τουλάχιστον 31 είναι οι νεκροί από την επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας που έγινε σήμερα στη Βαγδάτη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν περίπου 30 άτομα.
Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι τουλάχιστον 17 είναι οι νεκροί από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας σε συγκέντρωση σιϊτών μουσουλμάνων στη Βαγδάτη, ενώ οι τραυματίες από την επίθεση αυτή, έχουν ξεπεράσει τους 50, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η μουσουλμάνοι συμμετείχαν σε θρησκευτική τελετή, ενώ ο βομβιστής ενεργοποίησε ένα γιλέκο που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά και το φορούσε.
