ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 01:24
29.10.2016 15:13

Νέα τουρκική πρόκληση: Με NOTAM «κλέβουν» Χίο και Ψαρά (Photos)

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» ΝΟΤΑΜ στο Αιγαίο, την ώρα που η Ελλάδα τιμούσε τους νεκρούς του Έπους του ’40. Η Άγκυρα προκαλεί με κάθε τρόπο, προσπαθώντας να μας οδηγήσει σε σοβαρή κρίση. Κι όσο το σχέδιό της δεν ευδοκιμεί τόσο κλιμακώνει τις προκλήσεις της.

Τώρα εξέδωσε ΝΟΤΑΜ με τις οποίες δεσμεύει έδαφος της Χίου και τα Ψαρά.

Πως έχει η κατάσταση:

Οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν την 27/10 την NOTAM A2353/16 με την οποία δεσμεύουν συνολικά 20 περιοχές εντός FIR ΑΘΗΝΩΝ για το χρονικό διάστημα 27/10 έως 8/12.

Η Τουρκία εξέδωσε χθες 28/10 την ΝΟΤΑΜ Α4830/16 με την οποία ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να εκτελεί στρατιωτικές ασκήσεις στις περιοχές ΧΙΟΥ και ΨΑΡΩΝ διότι αποτελούν αποστρατικοποιημένες ζώνες.

Αργά το απόγευμα η Τουρκία εξέδωσε την NAVTEX 682/16 με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή στο Κεντρικό Αιγαίο (Δυτικά Ψαρών-Ανατολικά Σκύρου) για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 (σε διάφορες ημερομηνίες). 

Δηλαδή η Τουρκία από τη μία πλευρά “απαγορεύει” στην Ελλάδα να εκτελεί ασκήσεις στην περιοχή και αμέσως μετά τη δεσμεύει για λογαριασμό της.

Τονίζεται επίσης:

α. Υπάρχει διαφορά στις συντεταγμένες του τουρκικού κειμένου σε σχέση με το αγγλικό κείμενο της τουρκικής NAVTEX 682/16 με αποτέλεσμα οι συντεταγμένες του αγγλικού κειμένου να περιλαμβάνουν τα ΨΑΡΑ και μέρος της εδαφικής έκτασης της ΧΙΟΥ, ενώ η αγγλική έκδοση δεσμεύει την περιοχή μεταξύ ΣΚΥΡΟΥ – ΨΑΡΩΝ . Σημειωτέον ότι το τετράγωνο Ανατολικά ΣΚΥΡΟΥ-Δυτικά Ψαρών είναι ήδη δεσμευμένο από την τουρκική πλευρά μέχρι 31/10 (NAVTEX 536/16).

β. Από τη σύγκριση των ημερών δέσμευσης που αναγράφονται στην ελληνική ΝΟΤΑΜ και την τουρκική ΝΑVTEX προκύπτει ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα βρεθούν στην ίδια περίπου περιοχή αεροσκάφη της ΠΑ και πλοία του τουρκικού ναυτικού.   

 

 

 

 

Πηγή: militaire.gr

 

