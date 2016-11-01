Ηράκλειο: Τεράστιος λαγοκέφαλος «βγήκε» στη στεριά (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έναν λαγοκέφαλο που φτάνει το μισό μέτρο έπιασαν ερασιτέχνες ψαράδες στο λιμάνι του Κούλε, στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτόπτης μάρτυρας, τράβηξε τις παρακάτω φωτογραφίες όπου φαίνεται καθαρά το μέγεθος του τοξικού και επικίνδυνου, αν καταναλωθεί, ψαριού. Ο λαγοκέφαλος βρίσκεται πλέον και στις θάλασσες της Κρήτης, με τους ψαράδες να ανησυχούν, καθώς καταβροχθίζει μαλάκια και άλλα ψάρια, επιφέροντας τεράστια καταστροφή.
Πηγή: ekriti.gr
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.