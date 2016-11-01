Ηράκλειο: Τεράστιος λαγοκέφαλος «βγήκε» στη στεριά (Photos)

Έναν λαγοκέφαλο που φτάνει το μισό μέτρο έπιασαν ερασιτέχνες ψαράδες στο λιμάνι του Κούλε, στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτόπτης μάρτυρας, τράβηξε τις παρακάτω φωτογραφίες όπου φαίνεται καθαρά το μέγεθος του τοξικού και επικίνδυνου, αν καταναλωθεί, ψαριού. Ο λαγοκέφαλος βρίσκεται πλέον και στις θάλασσες της Κρήτης, με τους ψαράδες να ανησυχούν, καθώς καταβροχθίζει μαλάκια και άλλα ψάρια, επιφέροντας τεράστια καταστροφή.

Πηγή: ekriti.gr