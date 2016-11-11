Ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήρια της Αλβανίας: Ένας νεκρός και πέντε σοβαρά τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ισχυρή έκρηξη, που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στα διυλιστήρια πετρελαίου του Μπαλς, στη νότια Αλβανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό άλλων πέντε, που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης Φιέρι.
Οι αρχές ανέφεραν ότι εξερράγη μία βαλβίδα ασφαλείας υδρογόνου, η οποία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.
Τα διυλιστήρια πετρελαίου του Μπαλς ανήκουν στην καναδική εταιρεία Bankers Petroleum, η οποία εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα στο μεγαλύτερο χερσαίο πεδίο πετρελαίου της χώρας, στο Πατόζ – Μαρίνζε.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.