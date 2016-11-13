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13.11.2016 18:25

Επεισόδιο μεταξύ προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας της SOFTEX στο Ωραιόκαστρο

13.11.2016 18:25
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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ προσφύγων σημειώθηκε πριν από λίγο στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της SOFTEX κοντά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr στη συμπλοκή πήραν μέρος περίπου 70 άτομα. Κάποιοι από αυτούς κρατούσαν ρόπαλα και φτυάρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή που προκάλεσε την ένταση.

Οι αστυνομικοί φρουροί ειδοποίησαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης για το συμβάν.

Αυτή την ώρα στο κέντρο καταφτάνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να ελέγξουν την κατάσταση.

Πηγή: thestival.gr

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