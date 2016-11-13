ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 14:19
13.11.2016 19:11

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος σοσιαλιστής Ράντεφ κερδίζει την προεδρία

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία επικράτησε ο Ρούμεν Ράντεφ, υποψήφιος τον οποίο στήριξε το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα και ο οποίος θεωρείται φιλορωσικών αποκλίσεων, όπως κατέδειξαν τα exit polls, που διενήργησαν τα ινστιτούτα Alpha Research και Gallup International.

Ο 53χρονος Ράντεφ κέρδισε, συγκεντρώνοντας ποσοστό 58,1- 58,5% των ψήφων έναντι 35,3- 35,7% για την Τσέτσκα Τσάτσεβα, 58χρονη υποψήφια του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος GERB του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα exit polls.

Σημειώνεται ότι ο Ρούμεν Ράντεφ είναι πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας.

google_news_icon

anemogennitries
makis-4
poeota_new
fotia-anakyklosima-thessaloniki3
MITSOTAKIS_MARINAKIS
benitez
dimitris_markopoulos_new
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
pliromi-kinito-karta
anemogennitries
makis-4
poeota_new
