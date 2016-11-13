Βουλγαρία: Ο φιλορώσος σοσιαλιστής Ράντεφ κερδίζει την προεδρία

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία επικράτησε ο Ρούμεν Ράντεφ, υποψήφιος τον οποίο στήριξε το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα και ο οποίος θεωρείται φιλορωσικών αποκλίσεων, όπως κατέδειξαν τα exit polls, που διενήργησαν τα ινστιτούτα Alpha Research και Gallup International.
Ο 53χρονος Ράντεφ κέρδισε, συγκεντρώνοντας ποσοστό 58,1- 58,5% των ψήφων έναντι 35,3- 35,7% για την Τσέτσκα Τσάτσεβα, 58χρονη υποψήφια του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος GERB του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα exit polls.
Σημειώνεται ότι ο Ρούμεν Ράντεφ είναι πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας.
