Βρέθηκε μανιτάρι – γίγαντας στην Κρήτη (Photos)

Έναν αμανίτη (μανιτάρι) αρτικίτη πραγματικά γίγαντα «ψάρεψε» στο Μορόνι ο γνωστός μανιταρολόγος και πρώην κρεοπώλης κ. Μαριδάκης Κωστής. Η περιοχή του Μορονίου φημίζεται για τα μανιτάρια της που φυτρώνουν κυρίως σε χέρσες εκτάσεις εκεί που φύονται οι αρτίκοι , απ’ όπου πήραν και την ονομασία τους.

Το νοστιμότατο αυτό μεζέ φωτογραφίσαμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Παπαηλιάκη και υπό τα βλέμματα του Κωστή Μαριδάκη που καμάρωνε για το πολύτιμο αυτό «εύρημα» του , που μπορεί να χορτάσει τουλάχιστον μια 20σάδα καλοφαγάδων. Ελπίζουμε νάμαστε και μεις μέσα σ΄αυτούς τους τυχερούς … που έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή όρεξη.

Πηγή: Apopsilive