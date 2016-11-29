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29.11.2016 17:17

Υπουργείο Οικονομίας: Τα GPS στα βυτιοφόρα ήταν και είναι υποχρεωτικά

29.11.2016 17:17
Υπουργείο Οικονομίας: Τα GPS στα βυτιοφόρα ήταν και είναι υποχρεωτικά - Media

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Η εγκατάσταση GPS στα βυτιοφόρα ήταν και είναι υποχρεωτική, η μοναδική αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο, αφορά το γεγονός ότι το κόστος εγκατάστασης των συστημάτων δεν θα καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον βυτιοφορέα, αλλά θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την εταιρία εμπορίας καυσίμων.

Αυτό αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας σε διευκρινιστική ανακοίνωση με αφορμή τη συζήτηση που έγινε για το άρθρο 15 του νομοσχεδίου για την «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Αναλυτικά, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επισημαίνει τα εξής:

“Η ενσωμάτωση GPS στα βυτιοφόρα ήταν και είναι υποχρεωτική. Μάλιστα, τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζουν την αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται στους παραβάτες. Η μόνη αλλαγή που φέρνει το άρθρο 15, αφορά τον υπόχρεο καταβολής του κόστους που συνεπάγεται η εγκατάσταση αυτού του συστήματος. Μέχρι σήμερα, το εν λόγω κόστος, καταβαλλόταν υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή μισθωτή του οχήματος. Με την τροποποίηση που κατέθεσε η κυβέρνηση, ο ιδιοκτήτης ή μισθωτής δεν θα επιβαρύνεται αυτομάτως με αυτό το κόστος, αλλά θα μπορεί να διαπραγματεύεται επί του θέματος με την εταιρεία χονδρικής εμπορίας καυσίμων.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συμβατική ελευθερία των μερών, προστατεύεται το αδύναμο μέρος της συμβατικής σχέσης (ο μεταφορέας) και δεν μειώνεται επ’ ουδενί το υφιστάμενο επίπεδο παρακολούθησης της διαδρομής των καυσίμων. Αντιθέτως, αυξάνεται η ευελιξία για μεταφορείς και εταιρείες χονδρικής εμπορίας. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ταύτιζαν τη λειτουργία των εποπτικών μηχανισμών του κράτους με αυξημένο διοικητικό βάρος για την υγιή επιχειρηματικότητα. Η διάταξη που κατέθεσε η κυβέρνηση, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να δοθεί τέλος σε αυτή τη στρέβλωση.

Αναφορικά με τη δυνατότητα (και όχι υποχρέωση) εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων διασφάλισης ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας καυσίμων κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, η λέξη που προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης («δύναται») αποτέλεσε επιλογή της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας με το νόμο 4093/2012, στον οποίο η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων αναφέρεται ως δυνατότητα και όχι ως υποχρέωση. Με άλλα λόγια οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν την τροποποίηση διάταξης την οποία οι ίδιοι είχαν ψηφίσει ως κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση σκοπεύει να ενισχύσει κάθε μηχανισμό καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων.”

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