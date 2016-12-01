Δραματικές στιγμές και αγωνία στην Ιταλία – Οι πρώτες εικόνες από την έκρηξη στο διυλιστήριο (Video)

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την έκρηξη που σημειώθηκε σε διυλιστήριο έξω από την πόλη Πάβια, στη βόρεια Ιταλία.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής να μην βγουν από τα σπίτια τους.

Περίπου 40 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ιταλίας.