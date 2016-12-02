Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη βυτιοφόρου στην Τουρκία (Video)

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από έκρηξη βυτιοφόρου στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Dogan.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επισκευών στο όχημα σε βουλκανιζατέρ.
Ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή.
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