Απίστευτο: Διέρρηξαν φαρμακείο στην Ιεράπετρα για να πάρουν προφυλακτικά και αρώματα

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Δεν πίστευε στα μάτια του ένας φαρμακοποιός όταν πήγε να ανοίξει το φαρμακείο του στην πλατεία της Ιεράπετρας και διαπίστωσε ότι τον είχαν κλέψει, αλλά κυρίως για το τι είχαν αρπάξει οι δράστες.
Οι άγνωστοι που είχαν διαρρήξει το κατάστημα κατά την διάρκεια της νύχτας χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, δεν είχαν αρκεστεί στο έτσι κι αλλιώς μικρό χρηματικό ποσό που υπήρχε στην ταμειακή μηχανή και μερικά κουτιά με φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.
Όπως κατήγγειλε το θύμα στην Αστυνομία, μαζί με αυτά άρπαξαν αρκετά μπουκάλια με κολόνιες και κουτιά με… προφυλακτικά! Οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος της πόλης διενεργούν προανάκριση για την διάρρηξη με την ασυνήθιστη λεία και συνεργείο της Εγκληματολογικής υπηρεσίας πήρε αποτυπώματα που μπορεί να οδηγήσουν στους δράστες.
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