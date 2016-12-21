Εξώφυλλο από «χρυσάφι» για τον Μάικ Φέλπς (Photos)

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Οι Ολυμπιακοί αγώνες του Ρίο ήταν οι τελευταίοι που πήρε μέρος ο αμερικανός κολυμβητής Μάικ Φέλπς.
Έτσι το γνωστό περιοδικό «Sports Illustrated» φιλοξενεί στο εξώφυλλό του, τον Αμερικανό κολυμβητή, με «συντροφιά» τα 28 μετάλλια (23 εκ των οποίων είναι χρυσά) που έχει κατακτήσει σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες
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