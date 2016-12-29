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29.12.2016 18:14

Φωτιά σε βυτιοφόρο με καύσιμα στην Επίδαυρο

29.12.2016 18:14
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Φωτιά ξέσπασε σε ένα βυτιοφόρο όχημα που μεταφέρει καύσιμα στην περιοχή της Επιδαύρου προς Κολιάκι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο δρόμος της παλαιάς εθνικής Κορίνθου – Επιδαύρου – Πόρτο Χελίου έχει κλείσει και στο σημείο σπεύδουν οχήματα της πυροσβεστικής, από Ναύπλιο, Άργος και Τροιζήνα.

Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος καθώς το όχημα είναι γεμάτο καύσιμα. 

 

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

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