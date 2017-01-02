Ανατροπή βυτιοφόρου γεμάτο με προπάνιο στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου – Από παρακαμπτήριους διεξάγεται η κυκλοφορία

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Ένα βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο ανατράπηκε λίγη ώρα νωρίτερα στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου στο ύψος του χωριού Νίκη. Στο σημείο υπήρξε άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, αλλά και της πυροσβεστικής.

‘Ανδρες της πυροσβεστικής έριξαν ποσότητα αφρού στο όχημα, για λόγους ασφαλείας, καθώς το προπάνιο που μετέφερε το φορτηγό είναι εύφλεκτο και επικίνδυνο υλικό. Ο δρόμος στο σημείο παραμένει κλειστός, ενώ αναμένεται να έρθει άλλο όχημα ώστε να γίνει η μεταφορά του προπανίου. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας από τις 13:42 γίνεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.