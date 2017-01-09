«Θερμό» επεισόδιο στα στενά του Ορμούζ: Αμερικανικό καταδρομικό άνοιξε πυρ κατά ιρανικών ακταιωρών

Το καταδρομικό «Μάχαν» του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ άνοιξε πυρ κατά ιρανικών ακταιωρών στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του Πενταγώνου.

Το «Μάχαν» προχώρησε στην «θερμή» αυτή ενέργεια μετά από «παρενοχλήσεις» που δέχθηκε από τα ιρανικά σκάφη, ένα εκ των οποίων προσέγγισε το καταδρομικό σε απόσταση μικρότερη των 900 μέτρων.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τα ιρανικά σκάφη απομακρύνθηκαν μετά τα προειδοποιητικά πυρά και ζήτησαν από το καταδρομικό να ενημερώσει για την πορεία και την ταχύτητά του.