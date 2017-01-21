Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύτηκε ο Σφακιανάκης – Ο διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής και ο Αττικάρχης νέοι αντιστράτηγοι

Ο μέχρι σήμερα διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής είναι οι δύο υποστράτηγοι που προήχθησαν στο βαθμό του αντιστρατήγου, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, ενώ 10 από τους 20 υποστράτηγους γενικών καθηκόντων αποστρατεύτηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα το απόγευμα, υπό την προεδρία του αρχηγού, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων του Σώματος, Αριστείδη Ανδρικόπουλου και Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Το Συμβούλιο έκρινε τους 22 υποστρατήγους (20 γενικών καθηκόντων, έναν ειδικών καθηκόντων-υγειονομικό και έναν ειδικών καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων) ως εξής:

Προακτέους στον βαθμό του αντστρατήγου έκρινε τους:

1. Μπάκα Αντώνιο (πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατικής).

2. Δραγατάκη Χρήστο (πρώην Αττικάρχη).

Έκρινε διατηρητέους τους υποστρατήγους:

1. Κωτσάκη Γεώργιο

2. Ασημακόπουλο Αλκιβιάδη

3. Αποστολόπουλο Ανδρέα

4. Παπαζαφείρη Χρήστο

5. Πλουμή Εμμανουήλ

6. Δασκαλάκη Ανδρέα

7. Κοτσιάφτη Δημήτριο

8. Πανούση Σωτήριο

9. Μαλεβίτη Ηλία, Υγειονομικό

10. Μηνιάτη Πηνελόπη, Εγκληματολογικών Εργαστηρίων

Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, το Συμβούλιο έκρινε τους παρακάτω 10 υποστρατήγους γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες:

1. Μωυσίδη Βασίλειο

2. Σφακιανάκη Εμμανουήλ

3. Σκανδαλάκη Γεώργιο

4. Μπαντουβάκη Νικόλαο

5. Τζίγκο Βασίλειο

6. Κούτσιαρη Θεόδωρο

7. Τσόλκα Φώτιο

8. Γρηγοράκη Εμμανουήλ

9. Τσαρδινάκη Κωνσταντίνο

10. Χριστοφάκη Νικόλαο

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.