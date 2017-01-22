Αυστραλία: Τριών μηνών βρέφος το πέμπτο θύμα του ομογενή που έπεσε με αυτοκίνητο σε πεζούς

Ένα βρέφος τριών μηνών υπέκυψε στα τραύματά του και είναι το πέμπτο θύμα του 26χρονου που έπεσε από πρόθεση με το αυτοκίνητό του την Παρασκευή πάνω σε πεζούς στη Μελβούρνη, ενώ ακόμη τέσσερις άνθρωποι παλεύουν για τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Το βρέφος πέθανε το βράδυ του Σαββάτου στο νοσοκομείο. Τα τέσσερα άλλα θύματα του 26χρονου είναι ένα κοριτσάκι 10 ετών, δύο άνδρες 25 και 33 ετών και μια γυναίκα 32 ετών.

Συνολικά 37 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που τραυματίστηκε από σφαίρα στο χέρι στη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του, εξακολουθεί επίσης να νοσηλεύεται. Ακόμη δεν έχει ανακριθεί.

Λίγο μετά το συμβάν η αστυνομία της Πολιτείας της Βικτόρια ανακοίνωσε ότι ο άνδρας αυτός, που φέρεται να μαχαίρωσε τον πρωί της ίδιας ημέρας τον αδελφό του, πάσχει από ψυχικές διαταραχές και συνδέεται με υποθέσεις ναρκωτικών.

“Το άτομο αυτό δεν συνδέεται με καμία τρομοκρατική δραστηριότητα”, είχε δηλώσει την Παρασκευή το βράδυ ο διοικητής της αστυνομίας Γκράχαμ Άστον. “Δεν θεωρούμε τρομοκρατική την επίθεση αυτή”, είχε προσθέσει.