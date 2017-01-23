Η Τσέλσι Κλίντον στο «πλευρό» του Μπάρον Τραμπ (Photos)

Πληθαίνουν οι φωνές ενάντια σε όλους όσους ασκούν κριτική στον Μπάρον Τραμπ, τον 10χρονο γιο του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ.

Από τη μέρα της ορκωμοσίας του πατέρα του ως Προέδρου των ΗΠΑ, ο Μπάρον έχει βρεθεί στο στόχαστρο δεκάδων οι οποίοι καταφέρονται εναντίον του, ενώ και μια από τους σεναριογράφους του Saturday Night Live έγραψε στον δημόσιο λογαριασμό στο Twitter, πως «Ο Μπάρον Τραμπ θα είναι ο πρώτος εκτελεστής της χώρας που θα έχει κάνει μαθήματα στο σπίτι».

Στο πλευρό του μικρού Τραμπ και η Τσέλσι Κλίντον, η κόρη της Χίλαρι και του πρώην Προέδρου Κλίντον, η οποία ξέρει πολύ καλά πως είναι να είσαι παιδί και να μένεις στον Λευκό Οίκο.

«Ο Μπάρον Τραμπ αξίζει την ευκαιρία, όπως κάθε παιδί, να είναι παιδί. Το να υπερασπίζεσαι τα παιδιά σημαίνει επίσης τον να αντιστέκεσαι σε κάθε πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑ που βλάπτει τα παιδιά», έγραψε η Τσέλσι Κλίντον.

με πολλούς να την χαρακτηρίζουν ως «υποκρίτρια», καθότι όπως λένε χρησιμοποίησε την ευκαιρία αυτή για να μιλήσει εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του.