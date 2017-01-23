Ζάχαρη ή αλάτι: Τι είναι πιο βλαβερό για την καρδιά;

Παραδοσιακά οι γιατροί αναγνωρίζουν το αλάτι ως τον νούμερο ένα διατροφικό κίνδυνο για την καρδιά, καθώς έχει συνδεθεί με την υπέρταση και την καρδιοπάθεια.

Μήπως όμως τελικά είναι άλλος ο πραγματικός «ένοχος»;

Η ζάχαρη αποδεικνύεται εξίσου βλαβερή με το αλάτι όσον αφορά την καρδιά. Βέβαια δεν είναι όλα τα σάκχαρα ίδια, επομένως δεν ισχύουν για όλα τα ίδια επιτρεπόμενα όρια πρόσληψης. Τα φυσικά σάκχαρα που βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά είναι υγιεινά, όμως αντίθετα θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση πρόσθετης ζάχαρης (κυρίως σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη).

Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, ποσότητα περίπου 720 ml αναψυκτικού με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.

Επίσης, εάν το 25% των ημερήσιων θερμίδων προέρχονται από πρόσθετα σάκχαρα εκτιμάται ότι ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου είναι αυξημένος κατά τρεις φορές σε σύγκριση με ένα άτομο με πρόσληψη που δεν ξεπερνά το 10%.

