ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:59
06.02.2017 10:44

Το Κρεμλίνο ζητάει τα «ρέστα» από το Fox News: Απαιτούμε δημόσια συγγνώμη

Επίθεση από Ρωσία: Οι ΗΠΑ προσπαθούν να υποκινήσουν επανάσταση στη Λευκορωσία - Media

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News να ζητήσει συγγνώμη για τα «απαράδεκτα» σχόλια ενός εκ των παρουσιαστών του σχετικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη διάρκεια της συνέντευξης που πήρε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο Μπιλ Ο’ Ράιλι χαρακτήρισε τον Πούτιν «δολοφόνο».

«Θεωρούμε αυτού του είδους τους χαρακτηρισμούς από τον δημοσιογράφο του Fox News απαράδεκτους και προσβλητικούς και ειλικρινά θα προτιμούσαμε αυτό το αξιοσέβαστο τηλεοπτικό δίκτυο να ζητήσει συγγνώμη από τον πρόεδρο» Πούτιν, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

 

