Στα άδυτα του «Εκδικητή»: Δείτε πλάνα από το γιγάντιο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο λιμάνι των Χανίων (Videos)

Το αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ USS George H.W. Bush έδεσε στο λιμάνι των Χανίων την προηγούμενη Τρίτη και το Flashnews.gr, επισκέφτηκε αυτό το πλωτό θηρίο. Είναι η δέυτερη φορά που η ομάδα του site επιβιβάζεται σε αντίστοιχο πλοίο, μετά την αποστολή του 2013, ανοιχτά του Ισραήλ το USS Harry Truman.

Ένα εντυπωσιακό αεροπλανοφόρο και μάλιστα το πιο καινούριο του Αμερικάνικου στόλου. Δεν είναι βέβαια σημαντικές μόνο οι εικόνες που καταγράφηκαν εντός αυτού αλλα κυρίως ότι δόθηκε η δυνατότητα έστως και σε αυτές τις δυο τρείς ώρες να γνωρίσουμε την καθημερινότητα των 5.000, σχεδόν μελών του πληρώματος που στη κυριολεξία αποτελεί το σπίτι τους.

Δείτε πλάνα από την επίσκεψη του Flashnews.gr, στον “Εκδικητή”.

Από την πρώτη στιγμή, αντικρίζει κανείς μαχητικά αεροσκάφη τύπου F18 και μέλη του πληρώματος να πηγαίνουν συνεχώς πέρα δόθε για τις καθημερινές τους εργασίες που είναι κυρίως η συντήρηση των αεροσκαφών, για όσο διάστημα βρίσκονται στα Χανιά.

Όπως είπε μια από τις γυναίκες αξιωματικούς που βοήθησαν στην ξενάγηση έχουν αποπλεύσει από την Αμερική τον Ιανουάριο ενώ αναμένεται να καταπλεύσουν πίσω στις οικογένεις τους και στην πατρίδα τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι στο πλοίο υπήρχαν πολλές γυναίκες σε αντίθεση με κάποιον που θα νόμιζε το αντίθετο.Περίπου το 30% είναι γυναίκες ενώ θα μπορούσαν να είναι ακόμα περισσότερες, τόνισε μια από τις αξιωματικούς που μας ξεναγούσαν.

Ένας διάδρομος μόνο… Μπους

Αν μη τι άλλο, το πιο εντυπωσιακό μέρος ενός αεροπλανοφόρου είναι ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης.Εκεί υπήρχαν αεροσκάφη τύπου F18 Super Hornet,MH60s, E2-C, EA-18G Growler καθώς και άλλα.

Εκεί, βρίσκεται και ο ελληνικής καταγωγής, από την Κεφαλονιά, Νίκος Μαντλαβάνος, διοικητής μιάς από τις 8 μοίρες, που μίλησε με πολύ καλά ελληνικά, για την ζωή του στο ναυτικό καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι ακολουθούν αυτή την ζωή στην Αμερική.

“Πάνω στο αεροπλανοφόρο είμαστε περίπου 5.000 άτομα. Φυσικά, υπάρχει και άλλο προσωπικό που στην ουσία μας “υποστηρίζει” και μας φέρνει φαγητό, καύσιμα και οτιδήποτε χρειαστούμε.

Ο μόνος λόγος για τον οποίο ανα καιρούς “πιάνουμε λιμάνι” είναι θέμα ψυχολογίας. Στην ουσία για αυτό το κάνουμε. Είναι πολλοί πάνω στο πλοίο όπως οι μηχανικοί που δεν βλέπουν ήλιο για μια εβδομάδα, ενώ το χειρότερο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάνω στο αεροπλανοφόρο είναι η φωτιά.”

Το γεγονός όμως ότι είμαστε εδώ πάνω 5.000 άτομα καθιστά αναγκαίο να μπορούμε να δουλέψουμε μεταξύ μας, κάτι που το κάνουμε εύκολα γιατί δουλεύουμε πάρα πολλά άτομα μαζί πριν ακόμα ξεκινήσει το ταξίδι, οπότε υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση και έχει αναπτυχθεί η έννοια της συνεργασίας.”

Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο ο κ.Μαντλαβάνος είπε ότι αυτός είναι λιγοστός, καθώς τις περισσότερες ημέρες δουλεύουν, ενώ καμιά φορά βλέπουν τηλεόραση ή κάνουν γυμναστική ενώ όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών τόνισε οτι τόσο ο γάμος όσο και οι ερωτικές σχέσεις απαγορεύονται.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο 22χρονος Αντώνης, ακόμα ένα μέλος του πληρώματος Ελληνικής καταγωγής, όπου ο παππούς του κατάγεται από την Αθήνα και όπως δήλωσε είναι χαρούμενος που αποτελεί μέλος του πληρώματος.

Πηγή: flashnews.gr