Τραγωδία στο Μπαλί: Ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις σε χωριά- 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

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Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τρεις κατολισθήσεις εδαφών που έγιναν κατά μήκος του Μπαλί. Οι κατολισθήσεις προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν το τουριστικό θέρετρο, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην Ινδονησία.
Μεταξύ των θυμάτων, συμπεριλαμβάνεται ένα αγοράκι ενός έτους, ενώ οι κατολισθήσεις έγιναν χθες το βράδυ (τοπική ώρα) πλήττοντας τρία χωριά της περιοχής. Αρκετοί κάτοικοι τραυματίστηκαν.
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