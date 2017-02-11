ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 10:48
11.02.2017 11:49

«Κωλοτούμπα» της Άννα Ουίντουρ: H Μελάνια θα φιλοξενηθεί στο εξώφυλλο της Vogue

11.02.2017 11:49
«Κωλοτούμπα» της Άννα Ουίντουρ: H Μελάνια θα φιλοξενηθεί στο εξώφυλλο της Vogue - Media

 

Το ότι πολλοί σχεδιαστές μόδας αρνούνται να ντύσουν με τις δημιουργίες τους τη Μελάνια Τραμπ, δεν αποτρέπει την Πρώτη Κυρία να φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο της αμερικάνικης Vogue.

«Παραδοσιακά, κάνουμε εξώφυλλο την πρώτη κυρία της Αμερικής. Αυτό δεν θα αλλάξει τώρα» δήλωσε η διευθύντρια της βίβλου της μόδας στην εφημερίδα Wall Street Journal.

Η Μελάνια έχει φωτογραφηθεί και στο παρελθόν για το εξώφυλλο του περιοδικού. Συγκεκριμένα, σε τεύχος της Vogue του 2005 η Μελάνια κοσμούσε το εξώφυλλο φορώντας το νυφικό που φόρεσε στο γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρόλα αυτά, η κίνηση της Άννα Γουίντουρ να της το προτείνει και πάλι, προκάλεσε αίσθηση καθώς η Vogue είχε πάρει σαφώς θέση υπέρ της Χίλαρι Κλίντον κατά την προεκλογική περίοδο και μάλιστα υπήρχε τέτοια βεβαιότητα πως θα κερδίσει ώστε είχε ήδη ετοιμαστεί το σχετικό εξώφυλλο με τη Χίλαρι, το οποίο ακυρώθηκε.

Όταν η διευθύντρια του περιοδικού ρωτήθηκε γιατί πήρε πολιτική θέση ένα περιοδικό μόδας, απάντησε: «Νιώσαμε ότι ήταν μια ιστορική στιγμή για τις γυναίκες. Σε τέτοιους καιρούς πρέπει κανείς να παίρνει θέση. Για μένα ήταν μια υποστήριξη προς το γυναικείο φύλο».

Η Γουίντουρ δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα φιλοξενηθεί η φωτογράφηση και η συνέντευξη της Μελάνια Τραμπ.

kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: Ξέσπασε σε δάκρυα on camera – «Θα περάσει, δεν θα είναι πάντα έτσι» (Video)

war smoke beirut
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ σταματά τις επιθέσεις μετά τη συμφωνία για εκεχειρία – Ο στρατός καλεί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στο νότιο Λίβανο

fuel-pass_0804_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass 3: Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέχρι πότε

KYRIAKIDIS_NEW_123
MEDIA

Alpha: Θα εμφανίζει «Κενά μνήμης» την επόμενη σεζόν

iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη, αμηχανία σε Ουάσινγκτον – Διέξοδο στον Λίβανο από τα εσωτερικά «πυρά» αναζητά ο Νετανιάχου – Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 10:47
kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: Ξέσπασε σε δάκρυα on camera – «Θα περάσει, δεν θα είναι πάντα έτσι» (Video)

war smoke beirut
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ σταματά τις επιθέσεις μετά τη συμφωνία για εκεχειρία – Ο στρατός καλεί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στο νότιο Λίβανο

fuel-pass_0804_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass 3: Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέχρι πότε

