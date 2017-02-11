«Κωλοτούμπα» της Άννα Ουίντουρ: H Μελάνια θα φιλοξενηθεί στο εξώφυλλο της Vogue

Το ότι πολλοί σχεδιαστές μόδας αρνούνται να ντύσουν με τις δημιουργίες τους τη Μελάνια Τραμπ, δεν αποτρέπει την Πρώτη Κυρία να φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο της αμερικάνικης Vogue.

«Παραδοσιακά, κάνουμε εξώφυλλο την πρώτη κυρία της Αμερικής. Αυτό δεν θα αλλάξει τώρα» δήλωσε η διευθύντρια της βίβλου της μόδας στην εφημερίδα Wall Street Journal.

Η Μελάνια έχει φωτογραφηθεί και στο παρελθόν για το εξώφυλλο του περιοδικού. Συγκεκριμένα, σε τεύχος της Vogue του 2005 η Μελάνια κοσμούσε το εξώφυλλο φορώντας το νυφικό που φόρεσε στο γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρόλα αυτά, η κίνηση της Άννα Γουίντουρ να της το προτείνει και πάλι, προκάλεσε αίσθηση καθώς η Vogue είχε πάρει σαφώς θέση υπέρ της Χίλαρι Κλίντον κατά την προεκλογική περίοδο και μάλιστα υπήρχε τέτοια βεβαιότητα πως θα κερδίσει ώστε είχε ήδη ετοιμαστεί το σχετικό εξώφυλλο με τη Χίλαρι, το οποίο ακυρώθηκε.

Όταν η διευθύντρια του περιοδικού ρωτήθηκε γιατί πήρε πολιτική θέση ένα περιοδικό μόδας, απάντησε: «Νιώσαμε ότι ήταν μια ιστορική στιγμή για τις γυναίκες. Σε τέτοιους καιρούς πρέπει κανείς να παίρνει θέση. Για μένα ήταν μια υποστήριξη προς το γυναικείο φύλο».

Η Γουίντουρ δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα φιλοξενηθεί η φωτογράφηση και η συνέντευξη της Μελάνια Τραμπ.