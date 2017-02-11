Άγριο ξύλο στη Γένοβα: Αστυνομικοί χτυπουν διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τη σύναξη των ακροδεξιών κομμάτων

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Συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές που διαμαρτύρονται κατά της συνάντησης ακροδεξιών ευρωπαϊκών κομμάτων, σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στην Γένοβα. Η συγκεκριμένη συνάντηση, βάσει του προγράμματος, ξεκινά αυτή την ώρα στην έδρα της ιταλικής ακροδεξιάς πολιτικής δύναμης Forza Nuova, με την συμμετοχή και άλλων κομμάτων της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, τα οποία συμμετέχουν στην συμμαχία Apf (Alliance for peace and freedom).

Ο δήμαρχος της Γένοβας, Μάρκο Ντόρια, αποφάσισε να πάρει μέρος σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της συνάντησης αυτής. Πορεία την οποία οργάνωσε η Εθνική Ένωση των Ανταρτών που πολέμησαν τον φασισμό, Associazione Nazionale Partigiani Italiani.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ αστυνομικών και μιας μικρής ομάδας νέων, που διαδήλωσε με καλυμμένο το πρόσωπο και φορώντας κράνη. Στην Γένοβα, σήμερα το απόγευμα, πολλά καταστήματα έμειναν κλειστά και μεγάλο μέρος των κατοίκων επέστρεψε από νωρίς στο σπίτι και παρακολουθεί την εξέλιξη της όλης κατάστασης από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα…

«Η Γένοβα δεν ξεχνά, αντίσταση τώρα και για πάντα» είναι το κύριο σύνθημα της πορείας διαμαρτυρίας της Ένωσης Ανταρτών Anpi, στην οποία συμμετέχουν και πολλοί φορτοεκφορτωτές του λιμανιού της πόλης, οι οποίοι είναι γνωστοί, στην τοπική διάλεκτο, ως «καμάλλι».